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Свердловская прокуратура за 11 месяцев выявила более 5 тыс. нарушений экологического законодательства
21 декабрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. За 11 месяцев 2017 года прокуратура Свердловской области выявила более 5,1 тыс. нарушений экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В целях устранения нарушений законодательства прокуроры опротестовали 153 правовых акта, направили 750 исков в указанной сфере, внесли 922 представления должностным лицам, по результатам рассмотрения которых 500 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 470 — к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено 45 уголовных дел.
«В ходе надзорных мероприятий аппарат прокуратуры области провел анализ ситуации по обращению с отходами, в ходе которого выявлен ряд устойчивых негативных тенденций, связанных с недостаточностью принимаемых уполномоченными региональными органами государственной власти мер в рамках возложенных федеральным законодательством полномочий», — говорится в сообщении.
В целях устранения нарушений законодательства прокуроры опротестовали 153 правовых акта, направили 750 исков в указанной сфере, внесли 922 представления должностным лицам, по результатам рассмотрения которых 500 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 470 — к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено 45 уголовных дел.
«В ходе надзорных мероприятий аппарат прокуратуры области провел анализ ситуации по обращению с отходами, в ходе которого выявлен ряд устойчивых негативных тенденций, связанных с недостаточностью принимаемых уполномоченными региональными органами государственной власти мер в рамках возложенных федеральным законодательством полномочий», — говорится в сообщении.
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