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Минздрав РФ оценивает долю контрафактного алкоголя на российском рынке в 30%

УрБК, Москва, 21.12.2017. Доля контрафактного алкоголя на российском рынке, по оценкам Минздрава РФ, может составлять в настоящее время около 30%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Олега Салагая.



«В принципе, мы говорим о том, что порядка 30% эта доля (контрафактного алкоголя на рынке — прим. ред.) может составлять. По крайней мере, когда мы рассчитываем потребление (алкоголя на душу населения в год — прим. ред.), мы расчетно такую долю также учитываем», — сказал О. Салагай.



При этом он добавил, что существуют разные оценки нелегального рынка.



В свою очередь, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что объем нелегальной алкогольной продукции на российском рынке может составлять до 70%.



«Россия из-за этого теряет в год около 1 трлн руб.: это незаплаченные акцизы, недоплаченные налоги», — пояснил он.

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