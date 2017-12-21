Блуждание в проверках

Несмотря на заявленную федеральными властями политику снижения административного давления на бизнес, в Свердловской области продолжает расти количество внеплановых проверок. Число плановых при этом сокращается не так значительно, а при их согласовании в прокуратуре нередко выявляются нарушения законодательства. В том числе некоторые должностные лица пытаются включить в план проверок малые предприятия, которые находятся на «надзорных каникулах» до конца 2018 года.В сумме прокуратура Свердловской области согласовала на 2018 год 89 контрольно-надзорным органам 5 тыс. 252 плановых проверки субъектов предпринимательской деятельности. При этом всего контролирующие органы планировали провести почти 5,8 тыс. проверок.Как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Беляков, прокуратура отклоняет заявки, если с момента регистрации юридического лица или последней плановой проверки предприятия прошло менее трех лет, а также если объектом проверки становится малый бизнес.Формально число проверок в регионе сокращается. Так, на 2017 год контролирующие органы предложили провести 6 тыс. 473 плановые проверки, 5 тыс. 409 из них прокуратура согласовала. Однако параллельно в регионе растет число внеплановых проверок, точное число которых неизвестно даже в прокуратуре.«В 2016 году в Едином реестре проверок было зарегистрировано порядка 25 тыс. внеплановых проверок, на сегодняшний день доходит до 30 тыс. Но тут надо оговориться, что это те проверки, которые так или иначе подпадают под действие 294 федерального закона (ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля — прим. УрБК). Исключение составляет вся финансово-бюджетная сфера — налоговый контроль, валютный контроль. Где-то 70% проверочных мероприятий, по крайней мере в Едином реестре проверок, отражаются», — рассказал Иван Беляков.В основном поводом для проведения внеплановых проверок бизнеса становится обращение в контрольно-надзорный орган от клиентов компании. И это может свидетельствовать как о низком качестве работы с претензиями у бизнеса, так и с нежеланием потребителей разрешить конфликт без привлечения третьей стороны, хотя согласно 294-ФЗ сначала гражданин должен обратиться в компанию, и только если ему там откажут — в надзорный орган.Помимо внеплановых проверок контролирующие органы стали активно проводить административные расследования. В отличие от первых, их не нужно согласовывать с прокуратурой, поэтому даже приблизительное количество таких контрольных мероприятий неизвестно.По словам Ивана Белякова, за 2017 год в Свердловской области более 100 должностных лиц контролирующих органов были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при проверках субъектов предпринимательской деятельности.«По результатам рассмотрения представлений в этом году более 100 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности за допущение нарушений, порядка 20 должностных лиц было привлечено к административной ответственности. Здесь самое главное, чтобы субъекты предпринимательской деятельности своевременно обращались в органы прокуратуры либо к уполномоченному по правам предпринимателей, чтобы была возможность принять участие в данных проверочных мероприятиях, и консультировать предпринимателей о соблюдении тех или иных процедур во время проверок органами контроля», — прокомментировал представитель прокуратуры.По его словам, самое суровое наказание в качестве дисциплинарной ответственности, которое грозит чиновникам, — увольнение. Однако в 90% случаев должностные лица получают замечания с занесением личное дело, потому что нарушают требования к проведению проверок впервые. Также ситуация обостряется краткими сроками привлечения к ответственности. Зачастую предприниматели обращаются слишком поздно, и фактически наказать чиновников не получается.Напомним, что со следующего года надзорные органы в России перейдут к применению риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Он подразумевает разделение предприятий на пять категорий: с высоким, значительным, средним, умеренным и низким риском. В зависимости от той или иной категории будут проводиться проверки. Высокий — один раз в два года, значительный — один раз в три года, средний — не чаще, чем один раз в пять лет, умеренный — не чаще, чем один раз в 6 лет. А предприятия низкой категории опасности вообще не подлежат проверкам. Однако речь по-прежнему идет только о плановых проверках. Как избавиться от огромного числа внеплановых, а теперь еще и административных расследований, у федеральных властей ответа пока нет.