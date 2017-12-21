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Прокуратура Свердловской области согласовала на 2018 год 5,3 тысячи плановых проверок бизнеса

УрБК, Екатеринбурга, 21.12.2017. Прокуратура Свердловской области согласовала 89 контрольно-надзорным органам в совокупности на 2018 год 5 тыс. 252 плановых проверки субъектов предпринимательской деятельности. Об этом рассказал во время пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Беляков.



При этом всего контролирующие органы подавали заявки на проведение почти 5,8 тыс. проверок. Прокуратура отклоняет заявки, если с момента регистрации юридического лица или последней плановой проверки предприятия прошло менее трех лет, а также если объектом проверки становится малый бизнес.



На 2017 год контролирующие органы предложили провести 6 тыс. 473 проверки, 5 тыс. 409 из них прокуратура согласовала. По словам Ивана Белякова, еще около 30 тыс. проверок в регионе прошло внепланово. Однако это только те, которые отражаются в системе «Единый реестр проверок». Еще около 30% внеплановых проверок, по оценке представителя прокуратуры, нигде не учитываются.

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