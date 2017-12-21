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В Свердловской области убыточность по ОСАГО в 2017 году составляет 80%
21 декабрь 2017 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Свердловской области убыточность страховых компаний в сегменте ОСАГО в 2017 году составляет 80%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в УрФО Вячеслав Тарасов.
По его словам, поддельные полисы ОСАГО наносят серьезный ущерб всей страховой системе.
«В целом по России финансовые потери по этой причине приблизительно составили 10-15 млрд руб. Сколько из этой суммы приходится на Свердловскую область — сложно сказать. Ситуация в сегменте ОСАГО остается сложной. Средняя сумма страховых выплат все время растет. А стоимость страховой премии постоянно снижается. Это связано с коэффициентом безаварийной езды. Если автолюбитель не попадал в аварии, то он каждый год получает скидку в размере 5%. Кроме того, существует проблема недобросовестных автоюристов, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП. Затем они обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. Все это в совокупности влияет на рентабельность работы страховых компаний», — сказал Вячеслав Тарасов.
По его словам, поддельные полисы ОСАГО наносят серьезный ущерб всей страховой системе.
«В целом по России финансовые потери по этой причине приблизительно составили 10-15 млрд руб. Сколько из этой суммы приходится на Свердловскую область — сложно сказать. Ситуация в сегменте ОСАГО остается сложной. Средняя сумма страховых выплат все время растет. А стоимость страховой премии постоянно снижается. Это связано с коэффициентом безаварийной езды. Если автолюбитель не попадал в аварии, то он каждый год получает скидку в размере 5%. Кроме того, существует проблема недобросовестных автоюристов, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП. Затем они обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. Все это в совокупности влияет на рентабельность работы страховых компаний», — сказал Вячеслав Тарасов.
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