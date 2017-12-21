Урал заполонили фальшивые полисы ОСАГО

С 1 октября 2016 года в России внедрили полисы ОСАГО нового образца. Цвет бланков изменили с зеленого на розовый. Также были обновлены водяные знаки и улучшена система защиты. Предполагалось, что новые страховки приведут к снижению числа подделок. Через год в российских регионах, в том числе в Свердловской области, снова стали выявлять большое число фальшивых бланков. Мошенники достаточно быстро освоили технологию подделки полисов нового образца.Как рассказал представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов, выявить точное число фальшивых бланков ОСАГО на Среднем Урале невозможно. Такую статистику никто не ведет.«Выявить качественную подделку достаточно сложно. Полиграфия достигла невиданных высот. Очень часто инспектор ДПС просто не может по внешним признакам выявить фальшивый бланк нового образца. Кроме того, есть еще одна причина роста числа подделок. Сейчас идет активное внедрение электронных полисов ОСАГО. Автовладелец просто получает на электронную почту бланк, распечатывает его и ездит с ним. Инспектор, который не имеет доступа к интернету, вообще никак не может его проверить. К сожалению, многие автолюбители этим пользуются», — сообщил Максим Едрышов.По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), Свердловская области заняла второе место среди субъектов РФ по объемам продаж электронных полисов ОСАГО с начала 2017 года (319 тыс. 041 единица), уступив только Москве (338 тыс. 803). Это создает на Среднем Урале благоприятную почву для изготовления и применения фальшивых страховок.Эксперты отмечают, что стоимость одного поддельного полиса ОСАГО на черном рынке Свердловской области составляет 1,5-2 тыс. руб., что в 3-4 раза ниже цены настоящего бланка. Однако далеко не всегда автовладельцы намеренно покупают фальшивую страховку. Нередко они уверены, что приобретают легальный полис.«Мошенники научились копировать внешний вид сайтов страховых компаний. Недавно к нам обратилась женщина. Она подала заявку в одну из страховых компаний. Заплатила около 6 тыс. руб. Затем ей на почту пришел полис от другой страховой организации. Мы порекомендовали ей обратиться в полицию. Однако она не стала этого делать. Очень часто бывают следующие ситуации. Автолюбитель приобретает фальшивый полис у агентов и узнает об этом только после наступления страхового случая», — заявил Максим Едрышов.По его словам, если у виновника аварии оказался поддельный бланк, то ни один из участников происшествия не сможет компенсировать свои издержки у страховой компании. Это создает серьезные риски для всех автовладельцев.Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов рассказал, что поддельные полисы ОСАГО также наносят серьезный ущерб всей страховой системе.«В целом по России финансовые потери приблизительно составили 10-15 млрд руб. Сколько из этой суммы приходится на Свердловскую область — сложно сказать. Ситуация в сегменте ОСАГО остается сложной. Средняя сумма страховых выплат все время растет. А стоимость страховой премии постоянно снижается. Это связано с коэффициентом безаварийной езды. Если автолюбитель не попадал в аварии, то он каждый год получает скидку в размере 5%. Кроме того, существует проблема недобросовестных автоюристов, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП. Затем они обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. Все это в совокупности влияет на рентабельность работы страховых компаний», — сказал Вячеслав Тарасов.По данным РСА, убыточность по ОСАГО в Свердловской области в 2017 году составляет 80%.Эксперты отмечают, что система обязательного страхования работает неэффективно в том числе из-за того, что многие автолюбители вообще ездят без полисов ОСАГО. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 800 руб. В течение 20 дней его можно оплатить со скидкой в 50%. При этом стоимость самого полиса в среднем в Екатеринбурге составляет 6 тыс. руб. Если не попадать в аварию, то с финансовой точки зрения автолюбителю не выгодно оформлять страховку. Поэтому участники страхового рынка активно выступают за ужесточение административного наказания за езду без полиса. Этот шаг поможет решить эту масштабную проблему.