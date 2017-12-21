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Отменен приговор по делу о попытке хищения у банка «Кольцо Урала» 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Свердловский областной суд отменил приговор Александру Кемпелю, обвиняемому в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В октябре этого года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил А. Кемпеля к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, обвиняемый в составе группы лиц посредством POS-терминалов пытался похитить у банка «Кольцо Урала» 1,4 млрд руб.



Подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился. Суд вынес приговор и объявил А. Кемпеля в розыск. Адвокат осужденного обжаловал приговор в вышестоящей инстанции.



Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Кировского районного суда и постановление об объявлении в розыск А. Кемпеля. Причина — процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда. Апелляционным определением подсудимому отменена мера пресечения в виде заключения под стражу и оставлена подписка о невыезде.

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