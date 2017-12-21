Академический: в Новый год с новым садиком

В Академическом районе Екатеринбурга сегодня состоялось торжественное открытие нового детского сада. Уже в начале 2018 года ДОУ № 43 откроет свои двери для 250 детей. Это уже девятый садик на территории района, он оборудован всем необходимым для комфортного пребывания дошкольников и эффективной организации образовательного процесса.Современный социальный объект разместился на ул. Вильгельма де Геннина, 38. Он был возведен в самые короткие сроки: на строительную площадку детского сада рабочие вышли летом 2017 года и завершили все необходимые работы уже в декабре. Совокупный объем инвестиций в проект составил порядка 140 млн руб.По словам генерального директора АО «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, высоких темпов строительства удалось добиться за счет эффективного государственно-частного партнерства.«Мы предоставили земельный участок, профинансировали проектировочные работы, обеспечили подключение к инженерным сетям, при этом вместе с властями города и региона добились включения объекта в федеральную программу. В результате такой замечательный, современный садик построили всего за полгода. Без реализации принципов государственно-частного партнерства, которое является основой любого проекта комплексной застройки территории, это вряд ли удалось бы», — рассказал Виктор Киселев.Праздник, посвященный открытию ДОУ, начался театрализованным представлением с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев, а также юных жителей Академического. Символический ключ от садика представители органов власти вручили заведующей образовательным учреждением Татьяне Лихачевой.«В Академическом вопрос обеспечения мест в детских садах остается актуальным, поскольку сюда приезжают жить преимущественно молодые семьи, у которых уже есть или скоро будут дети. Все 250 мест в этом ДОУ уже распределены. Сам садик выглядит очень ярко, нарядно — как фасады, так и внутренние помещения. Он соответствует всем современным стандартам», — сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.Отметим, что фасад здания детского сада выполнен таким образом, чтобы составлять единый ансамбль с расположенными рядом жилыми домами. Он украшен композитными плитами ярких цветов.В каждой группе садика — множество развивающих игрушек, предусмотрены комфортные раздевалки, буфетные комнаты и уютные спальни. Пищеблок оборудован передовой кухонной техникой — пароконвектоматами, картофелечистками, миксерами, электрокотлами и мультиваркой. Для подъема обедов на этажи предусмотрен лифт. На полу в спортивном зале — специальное прорезиненное покрытие, позволяющее снизить нагрузку на суставы детей и защитить от ушибов.Кроме того, для решения вопросов безопасности на территории учреждения установлено 28 камер видеонаблюдения, места входа на территорию оборудованы домофонами, на окнах — сигнализация.Виктор Киселев отметил, что развитие и формирование среды, комфортной для жизни как взрослых, так и детей является одним из основных приоритетов при застройке Академического.«Мы уделяем особое внимание вопросам развития детей в спорте: это площадки для занятий самыми разными его видами — от воркаута до «городков», футбольные поля, секции, большое количество велодорожек. После Нового года выйдет из государственной экспертизы проект Дворца дзюдо европейского класса. Второй год работает каток, привлекая не только жителей района, но и других территорий», — пояснил гендиректор «РСГ-Академическое».Между тем в 2018 году Академический продолжит развивать социальную инфраструктуру, используя модели государственно-частного партнерства. С 1 сентября примет учащихся вторая очередь школы № 23, будет построен еще один детский сад. Также строители завершат обустройство Преображенского парка и оборудуют спортплощадки в новых кварталах.