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Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о списании долгов физлиц по налогам на имущество
21 декабрь 2017 (16:55)
УрБК, Москва, 21.12.2017. Государственная дума РФ на заседании 21 декабря 2017 года приняла в третьем чтении законопроект, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, и пени по ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям (за исключением НДПИ, акцизов и платежей при внешней торговле). Этими поправками физлица и ИП в основном освобождаются от долгов по платежам, которые уже и так не могли быть взысканы.
Последний раз подобное решение депутаты принимали в также предвыборном 2011 году, тогда гражданам простили безнадежную налоговую задолженность в размере 33 млрд руб. В этот раз размер «прощаемой» суммы будет минимум вдвое больше — около 75 млрд руб.
Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям (за исключением НДПИ, акцизов и платежей при внешней торговле). Этими поправками физлица и ИП в основном освобождаются от долгов по платежам, которые уже и так не могли быть взысканы.
Последний раз подобное решение депутаты принимали в также предвыборном 2011 году, тогда гражданам простили безнадежную налоговую задолженность в размере 33 млрд руб. В этот раз размер «прощаемой» суммы будет минимум вдвое больше — около 75 млрд руб.
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