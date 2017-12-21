В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» начала работу итальянская сыроварня

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Екатеринбурге в гипермаркете «Гипербола» (ТРЦ «Гринвич») открылось производство итальянского сыра из натуральных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Общество Малышева 73».«Сыры родом из южной Италии начали варить в центре Екатеринбурга прямо на глазах у горожан. Производство расположилось за стеклянными дверями «Гринвича» в «Гиперболе». Здесь итальянский сыровар Лиджи Д’Инджео за один день успевает приготовить около 60 кг продукта, который сразу отправляется на полки гипермаркета», — рассказали в пресс-службе.Екатеринбург стал вторым городом после Москвы, где открылось такое уникальное производство. При этом стоимость продукта получается ниже, чем в столице, так как входное сырье дешевле.«В 2017 году с нами связался почетный консул Италии в Екатеринбурге РобертоД’Агостино и предложил повторить московский опыт и открыть в нашем гипермаркете сыроварню. Нам эта идея показалась очень интересной, и мы реализовали этот проект», — рассказала заместитель директора по производству гипермаркета «Гипербола» Наталья Кандратьева.Оборудование в «Гринвич» привезли по спецзаказу из Италии. Его устанавливали иностранные специалисты. Сейчас здесь делают четыре вида сыров: моцарелла, страчателла, буратта и скаморца. Все они считаются молодыми, так как технология их приготовления не предусматривает выдержку.«Желающих посмотреть на иностранца, который растягивает рассыпчатую массу на полтора метра, как жвачку, очень много. Для посетителей это отличная возможность почувствовать себя немного причастным к процессу приготовления этого традиционного для Италии продукта, а также ненадолго перенестись в эту страну», — отмечают в пресс-службе.