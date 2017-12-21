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ВЦИОМ: Почти 80% россиян планируют встретить Новый год дома
21 декабрь 2017 (16:31)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Большинство жителей России (78%) собираются встретить Новый год у себя дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Почти каждый десятый (8%) в новогоднюю ночь пойдет в гости, 3% отправятся на дачу и так далее. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.
Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 96% граждан. При этом предполагаемые расходы на празднование и развлечения в этом году выросли на 15%: сумма средних расходов составляет 14 299 руб. (12 397 руб. в прошлом году).
Согласно ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 301 руб., на новогодний стол — 4 596 руб., на походы в театр, ресторан, на детскую елку — 4 402 руб.
Дарить на Новый год россияне чаще всего собираются сувениры (31%). Далее в списке планируемых подарков следуют игрушки (23%), конфеты, спиртные напитки (22%), парфюмерия, косметика (21%). Не намерены дарить подарки 13%, отказались бы от их получения 27% опрошенных россиян.
Почти каждый десятый (8%) в новогоднюю ночь пойдет в гости, 3% отправятся на дачу и так далее. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.
Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 96% граждан. При этом предполагаемые расходы на празднование и развлечения в этом году выросли на 15%: сумма средних расходов составляет 14 299 руб. (12 397 руб. в прошлом году).
Согласно ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 301 руб., на новогодний стол — 4 596 руб., на походы в театр, ресторан, на детскую елку — 4 402 руб.
Дарить на Новый год россияне чаще всего собираются сувениры (31%). Далее в списке планируемых подарков следуют игрушки (23%), конфеты, спиртные напитки (22%), парфюмерия, косметика (21%). Не намерены дарить подарки 13%, отказались бы от их получения 27% опрошенных россиян.
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