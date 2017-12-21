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Свердловская область вошла в число лидеров по продажам е-ОСАГО в 2017 году

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Свердловская область заняла второе место среди субъектов РФ по объемам продаж электронных полисов ОСАГО в 2017 году. Об этом говорится в исследовании Российского союза автостраховщиков (РСА).



Больше всего полисов е-ОСАГО с 1 января по 19 декабря 2017 года оформили в Москве (338 тыс. 803 единицы). Далее идут Свердловская область (319 тыс. 041), Краснодарский край (287 тыс. 273), Воронежская (271 тыс. 034), Новосибирская (265 тыс. 114) и Московская области (242 тыс. 592).



С начала 2017 года российские автовладельцы оформили почти 7,3 млн полисов ОСАГО в электронном виде, что почти в 22 раза больше, чем было реализовано в 2016 году.



«Мы надеемся, что планка в 8 млн электронных полисов ОСАГО к концу года будет преодолена. Развитие этого канала продаж продолжится, чтобы обеспечить доступность ОСАГО. При этом страховое сообщество отмечает рост мошенничества после запуска обязательных электронных продаж», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

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