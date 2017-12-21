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Официальный курс долл. США снизился на 16 коп., евро вырос на 2 коп.
21 декабрь 2017 (15:37)
УрБК, Москва, 21.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 16 коп., до 58,56 руб., евро вырос на 2 коп., до 69,52 руб.
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