Кризис

Свердловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении УК «Ява»

21 декабрь 2017 (15:25)

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания «Ява». Об этом говорится в материалах суда.

Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал». Сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.

Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.

Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.

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