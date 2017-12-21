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На Среднем Урале более 100 чиновников привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. За 2017 год в Свердловской области более 100 должностных лиц контролирующих органов были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при проверках субъектов предпринимательской деятельности. Об этом во время пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Беляков.



«По результатам рассмотрения представлений в этом году более 100 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности за допущение нарушений, порядка 20 должностных лиц было привлечено к административной ответственности. Здесь самое главное, чтобы субъекты предпринимательской деятельности своевременно обращались в органы прокуратуры либо к уполномоченному по правам предпринимателей, чтобы была возможность принять участие в данных проверочных мероприятиях и консультировать предпринимателей о соблюдении тех или иных процедур во время проверок органами контроля», — рассказал Иван Беляков.



По его словам, в качестве дисциплинарной ответственности самое суровое наказание, которое грозит чиновникам, — увольнение. Однако в 90% случаев должностные лица получают замечания с занесением личное дело, потому что нарушают требования к проведению проверок впервые.

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