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Губернатор Свердловской области объявил розыгрыш чехлов для iPhone с символикой ЭКСПО-2025
21 декабрь 2017 (15:03)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил конкурс на лучшую идею, которая позволит Екатеринбургу выиграть право проведения ЭКСПО-2025.
Десять авторов лучших предложений, по словам главы региона, получат чехлы для iPhone с символикой выставки. Аксессуары выпущены заявочным комитетом.
«Если какие-то из идей понравятся заявочному комитету, постараемся пригласить авторов помочь с их воплощением», — отметил губернатор на своей странице в «Инстаграме».
Глава региона пообещал, что лучшие идеи для продвижения столицы Среднего Урала он будет отбирать лично.
Пользователи социальной сети откликнулись на промоакцию и начали активно предлагать различные проекты: от обустройства туристической привлекательности региона до расширения международных контактов и активного продвижения темы проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
«Посадить аллею деревьев в виде логотипа EXPO-2025. Все варианты подразумевают вовлечение жителей (семей), что даст соответствующий PR-эффект в соцсетях», — написал один из пользователей.
«У нас есть инфраструктура, есть возможности. Давайте это продвигать. Когда к нам приедут гости на ЭКСПО, для них это будет хорошим поводом провести больше времени у нас и позвать своих друзей и близких! Почему бы не сделать нам рекламу самих себя? Как это делает Дубай? И ещё стоит обрати внимание, что наш город/край дает отличную возможность познакомится с нашей природой. Понять Россию», — говорится в другом комментарии.
Ранее заявочный комитет по ЭКСПО-2025 не использовал подобные инструменты для продвижения международной выставки среди жителей региона. Как видно из откликов, промоакция привлекла широкое внимание пользователей соцсетей и на данный момент является едва ли не самой успешной для популяризации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО — публикация получила уже более 140 откликов.
Десять авторов лучших предложений, по словам главы региона, получат чехлы для iPhone с символикой выставки. Аксессуары выпущены заявочным комитетом.
«Если какие-то из идей понравятся заявочному комитету, постараемся пригласить авторов помочь с их воплощением», — отметил губернатор на своей странице в «Инстаграме».
Глава региона пообещал, что лучшие идеи для продвижения столицы Среднего Урала он будет отбирать лично.
Пользователи социальной сети откликнулись на промоакцию и начали активно предлагать различные проекты: от обустройства туристической привлекательности региона до расширения международных контактов и активного продвижения темы проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
«Посадить аллею деревьев в виде логотипа EXPO-2025. Все варианты подразумевают вовлечение жителей (семей), что даст соответствующий PR-эффект в соцсетях», — написал один из пользователей.
«У нас есть инфраструктура, есть возможности. Давайте это продвигать. Когда к нам приедут гости на ЭКСПО, для них это будет хорошим поводом провести больше времени у нас и позвать своих друзей и близких! Почему бы не сделать нам рекламу самих себя? Как это делает Дубай? И ещё стоит обрати внимание, что наш город/край дает отличную возможность познакомится с нашей природой. Понять Россию», — говорится в другом комментарии.
Ранее заявочный комитет по ЭКСПО-2025 не использовал подобные инструменты для продвижения международной выставки среди жителей региона. Как видно из откликов, промоакция привлекла широкое внимание пользователей соцсетей и на данный момент является едва ли не самой успешной для популяризации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО — публикация получила уже более 140 откликов.
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