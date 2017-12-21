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Apple искусственно тормозит работу старых моделей iPhone

УрБК, Москва, 21.12.2017. Корпорация Apple искусственно снижает тактовую частоту процессоров в некоторых старых моделях iPhone. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«В прошлом году мы добавили эту функцию в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2», — приводит выдержку из сообщения корпорации портал Business Insider.



В Apple уточнили, что предпринимаемые меры помогают улучшить работу аккумуляторов — в частности, увеличить продолжительность работы батареи. Также представители корпорации отметили, что пользователи в большинстве случаев не замечают понижения тактовой частоты процессоров.

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