Новости дня

В суд направлено уголовное дело о загрязнении почвы отходами екатеринбургского МУП «Водоканал»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Березовский городской суд направлено уголовное дело в отношении руководителей предприятий, из-за действий которых окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 287 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обвиняемыми по делу проходят Евгений Загумёнов и Виталий Юдин. Им инкриминируется часть 2 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды».



Как следует из материалов дела, Е. Загумёнов являлся директором ООО «Научно-производственный торговый дом «Чистый город». Второй фигурант возглавлял ООО «Уральская Строительная Компания». В 2015 году торговый дом «Чистый город» заключил с екатеринбургским МУП «Водоканал» договор на использование и размещение кека (обезвоженный осадок сточных вод) с Южных очистных сооружений.



К транспортировке и утилизации отходов Е. Загумёнов привлек В. Юдина. Однако вместо вывоза кека на специализированные полигоны предприниматели организовали транспортировку опасных отходов на земельные участки, не предназначенных для утилизации вредных веществ.



Опасные отходы были вывезены и оставлены вблизи садового некоммерческого товарищества «Тальков Камень» пос. Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга; на территории карьера, расположенного вблизи пос. Первомайский Сысертского городского округа; на территории карьерной выемки, расположенной вблизи пос. Рассоха Белоярского городского округа; на территории карьерной выемки, расположенной на территории бывшей войсковой части.



Также отходы вывозили к пос. Монетный Березовского городского округа и к району 37-го километра Режевского тракта. Несанкционированная свалка была организована и на территории участка местности, расположенного в Октябрьском районе Екатеринбурга, а также вблизи Арамили.



Впоследствии незаконные полигоны для опасных отходов нашла Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. В областном министерстве природных ресурсов и экологии региона нанесенный ущерб оценили на сумму 287,2 млн руб.



Отмечается, что в ходе проверки прокуратура направила в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление об обязании ЕМУП «Водоканал» устранить выявленные нарушения. Судом это требование было удовлетворено.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: