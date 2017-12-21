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Утечка данных 57 млн клиентов и водителей компании Uber в 2016 году не коснулась россиян

УрБК, Москва, 21.12.2017. Утечки данных клиентов компании Uber Technologies в 2016 году не затронули российских граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.



«Я не буду вам развернуто отвечать, но скажу, что российских граждан это не затронуло», — сказал Жаров.



В ноябре Uber Technologies признала, что не раскрыла информацию о произошедшей в октябре 2016 года утечке имен, адресов и телефонов 50 млн клиентов и 7 млн водителей по всему миру.



Компания скрыла взлом и перед регуляторами, и потребителями, заплатила хакерам 100 тыс. долл. США, чтобы они удалили данные, и «получила подтверждение» этого. Помимо адресов, имен и телефонов, злоумышленники получили доступ также к данным о 600 тыс. водительских прав.

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