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В Екатеринбурге снесут павильон оператора сотовой связи «Билайн»
21 декабрь 2017 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга два павильона признаны самовольными постройками, сообщает официальный портал города.
Постановление о демонтаже павильонов подписал глава горадминистрации Александр Якоб. Согласно документу, незаконной постройкой признан пункт продаж оператора сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу улица Крауля, 65/улица Викулова, 39. Назначение второго павильона в переулке Встречном, 6 не уточняется.
Ранее стало известно, что в течение двух месяцев власти Орджоникидзевского района Екатеринбурга должны демонтировать четыре павильона микрокредитования, пункт продаж оператора «Мотив» и четыре остановочных комплекса.
Постановление о демонтаже павильонов подписал глава горадминистрации Александр Якоб. Согласно документу, незаконной постройкой признан пункт продаж оператора сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу улица Крауля, 65/улица Викулова, 39. Назначение второго павильона в переулке Встречном, 6 не уточняется.
Ранее стало известно, что в течение двух месяцев власти Орджоникидзевского района Екатеринбурга должны демонтировать четыре павильона микрокредитования, пункт продаж оператора «Мотив» и четыре остановочных комплекса.
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