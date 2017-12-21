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Треть свердловских компаний сократит бюджет на новогодний корпоратив
21 декабрь 2017 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. 32% свердловских компаний собираются сократить бюджет на новогодний корпоративный праздник. Об этом сообщает служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
По данным опроса, доля российских компаний, которые устраивают празднование Нового года с коллегами, остается неизменной с 2014 года. 74% организаций не отказываются от корпоратива, несмотря на экономическую ситуацию в стране.
«Самое популярное место для проведения корпоратива — ресторан. Практически половина компаний в нынешнем году устроит новогоднее мероприятие именно в заведении подобного рода. 16% будут праздновать в офисе, а каждая десятая компания — в кафе. Популярность клубов по сравнению с 2014 годом выросла в три раза, а мероприятия на открытом воздухе стали менее востребованными. Их доля сократилась с 8% в 2014 до 2% в 2017 году», — говорится в исследовании.
63% компаний планируют выбрать более бюджетное место проведения мероприятия, 34% организаций поделят затраты на корпоратив между сотрудниками и начнут планировать корпоратив самостоятельно, без подрядчиков. Третий по популярности вариант снижения затрат на праздник — экономия на алкоголе и отказ от новогодних подарков. Этим способом планируют воспользоваться 29% российских компаний.
По данным опроса, доля российских компаний, которые устраивают празднование Нового года с коллегами, остается неизменной с 2014 года. 74% организаций не отказываются от корпоратива, несмотря на экономическую ситуацию в стране.
«Самое популярное место для проведения корпоратива — ресторан. Практически половина компаний в нынешнем году устроит новогоднее мероприятие именно в заведении подобного рода. 16% будут праздновать в офисе, а каждая десятая компания — в кафе. Популярность клубов по сравнению с 2014 годом выросла в три раза, а мероприятия на открытом воздухе стали менее востребованными. Их доля сократилась с 8% в 2014 до 2% в 2017 году», — говорится в исследовании.
63% компаний планируют выбрать более бюджетное место проведения мероприятия, 34% организаций поделят затраты на корпоратив между сотрудниками и начнут планировать корпоратив самостоятельно, без подрядчиков. Третий по популярности вариант снижения затрат на праздник — экономия на алкоголе и отказ от новогодних подарков. Этим способом планируют воспользоваться 29% российских компаний.
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