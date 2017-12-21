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США направят на Украину оборонительное летальное оружие

Вашингтон одобрил первые коммерческие поставки оборонительного летального оружия Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post.



Киев получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.



Позднее в Госдепе заявили, что правительство Соединенных Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине. Однако впоследствии представитель внешнеполитического ведомства подтвердил агентству ТАСС, что действительно была «выдана лицензия на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей».

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