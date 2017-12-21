Дайджест
Лондонский суд арестовал активы Игоря Коломойского
21 декабрь 2017 (11:12)
Высокий Суд Англии постановил наложить арест на активы украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Как сообщает пресс-служба Приватбанка, основателями которого являются эти бизнесмены, заморожены счета на сумму более 2,5 млрд долл. США.
Приватбанк обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей, требуя вернуть выведенные из банка средства. «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, свидетельствующих что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти два миллиарда долларов США при помощи незаконных операций. В результате средства переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем» олигархов, отметили в банке.
«Приватбанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства», — отмечено в пресс-релизе.
Как сообщает пресс-служба Приватбанка, основателями которого являются эти бизнесмены, заморожены счета на сумму более 2,5 млрд долл. США.
Приватбанк обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей, требуя вернуть выведенные из банка средства. «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, свидетельствующих что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти два миллиарда долларов США при помощи незаконных операций. В результате средства переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем» олигархов, отметили в банке.
«Приватбанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства», — отмечено в пресс-релизе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать