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Лондонский суд арестовал активы Игоря Коломойского

Высокий Суд Англии постановил наложить арест на активы украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Как сообщает пресс-служба Приватбанка, основателями которого являются эти бизнесмены, заморожены счета на сумму более 2,5 млрд долл. США.



Приватбанк обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей, требуя вернуть выведенные из банка средства. «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, свидетельствующих что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти два миллиарда долларов США при помощи незаконных операций. В результате средства переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем» олигархов, отметили в банке.



«Приватбанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства», — отмечено в пресс-релизе.

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