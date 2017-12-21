Дайджест
«Роскосмос» разработал новый спутник-шпион
21 декабрь 2017 (11:12)
Предприятия «Роскосмоса» разработали новый спутник-шпион для контроля земной поверхности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Речь идет об экспериментальном малом космическом аппарате (ЭМКА), который разработан корпорацией «ВНИИЭМ». Его запуск планируется осуществить в 2018 году.
«Спутник создается в интересах Минобороны — российские военные таким образом получат возможность развернуть контролирующий всю планету спутниковый флот за счет всего нескольких пусков ракет», — пишет издание.
В Минобороны разработку такого спутника подтвердили, но от комментариев отказались.
Речь идет об экспериментальном малом космическом аппарате (ЭМКА), который разработан корпорацией «ВНИИЭМ». Его запуск планируется осуществить в 2018 году.
«Спутник создается в интересах Минобороны — российские военные таким образом получат возможность развернуть контролирующий всю планету спутниковый флот за счет всего нескольких пусков ракет», — пишет издание.
В Минобороны разработку такого спутника подтвердили, но от комментариев отказались.
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