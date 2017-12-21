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В Забайкалье осудили серийного убийцу

В Чите осужден 40-летний местный житель, совершивший серию преступлений. Как рассказал «Ленте.ру» Егор Марков, официальный представитель Следственного управления СКР по Забайкальскому краю, Сергей Михайлов приговорен к пожизненному лишению свободы.



По словам Маркова, в сентябре 2016 года Михайлов с подельником обнаружили на берегу реки Ингода в Читинском районе Забайкалья автомобиль такси, водитель которого спал за рулем. Они сначала украли из багажника автомобиля набор инструментов, а затем решили похитить ценные вещи из салона. Но в момент кражи шофер проснулся и начал оказывать сопротивление. Тогда Михайлов и его соучастник нанесли мужчине несколько ножевых ран, от которых он скончался на месте происшествия. Затем они решили угнать автомобиль, но он не завелся — и тогда машину сожгли.



«Расследуя это преступление, следователи установили личности подозреваемых, и Михайлов был задержан. При проверке его генотипа была установлена причастность к резонансному преступлению, совершенному в сентябре 2003 года в Чите. Ознакомившись с заключением криминалистов, он полностью признался в убийстве ребенка и при проверке показаний на местности рассказал обо всех обстоятельствах», — сообщил официальный представитель Забайкальского управления СКР.

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