Дайджест
Мавроди планирует ввести в оборот новую криптовалюту
21 декабрь 2017 (11:11)
Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил обратный отсчет до перезапуска своей криптовалюты Mavro на платформе Ethereum. На официальном сайте валюты включены часы, показывающие, сколько времени осталось до введения нового Mavro в оборот.
В качестве причины перезапуска Mavro назван беспрецедентный рост стоимости биткоина в течение последних недель. На сайте призывают не покупать старые токены Mavro, а, напротив, продавать их по цене 50 центов за штуку. Изначальный курс Mavro составлял один доллар.
«Настало время перемен! Мы можем сделать очень много! Финансовый апокалипсис неизбежен!» — отмечается на сайте.
В качестве причины перезапуска Mavro назван беспрецедентный рост стоимости биткоина в течение последних недель. На сайте призывают не покупать старые токены Mavro, а, напротив, продавать их по цене 50 центов за штуку. Изначальный курс Mavro составлял один доллар.
«Настало время перемен! Мы можем сделать очень много! Финансовый апокалипсис неизбежен!» — отмечается на сайте.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловчане получают SMS с призывом вступить в финансовую пирамиду Мавроди
- Основатель финансовой пирамиды «МММ-2011» Сергей Мавроди арестован за неуплату штрафа
- Министерство финансов РФ: Новая структура, предложенная Сергеем Мавроди, — циничный обман
- Мавроди планирует вновь создать МММ
- Организатор АО «МММ» Сергей Мавроди объявил о создании новой финансовой пирамиды