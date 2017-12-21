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Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга запустят с 1 февраля 2018 года
21 декабрь 2017 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга начнет работать с 1 февраля 2018 года, сообщает официальный портал города.
Тариф будет разделен на два варианта — 28 руб. за поездку длительностью 30 минут и 40 руб. за 60 минут. Ранее в администрации города рассматривали внедрение тарифа на 90 минут, но после тестирования от него отказались.
Переход на новую систему поездок станет возможным с 15 января 2018 года.
Внедрение повременного тарифа является частью транспортной реформы, основной идеей которой является переход на пересадочную систему поездок.
Тариф будет разделен на два варианта — 28 руб. за поездку длительностью 30 минут и 40 руб. за 60 минут. Ранее в администрации города рассматривали внедрение тарифа на 90 минут, но после тестирования от него отказались.
Переход на новую систему поездок станет возможным с 15 января 2018 года.
Внедрение повременного тарифа является частью транспортной реформы, основной идеей которой является переход на пересадочную систему поездок.
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