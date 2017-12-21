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В Екатеринбурге снесут четыре павильона микрокредитования и пункт продаж оператора «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут 10 объектов, признанных самовольными постройками. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Как следует из документа, демонтажу подлежат четыре павильона по оказанию услуг микрокредитования: «Деньги сразу» (пр. Космонавтов, 43), «Помогаем деньгами» (пр. Космонавтов, 43) и два пункта «Удобные деньги» (пр. Космонавтов, 43, ул. Кузнецова, 2).



Также самовольной постройкой признаны павильон оператора сотовой связи «Мотив» и киоск «Быстрое питание» на ул. Кузнецова, 2.



Под снос пойдут также четыре остановочных комплекса: на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад, на ул. Баумана, на ул. Старых большевиков, 23, и на пр. Космонавтов, 91.



Демонтаж всех десяти объектов должен быть проведен в течение двух месяцев после подписания постановления.

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