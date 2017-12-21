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ФАС возбудила дело против группы компаний «ПИК» из-за некорректной рекламы в «Яндекс.Директе»

УрБК, Москва, 21.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Группа компаний ПИК» из-за некорректной рекламы в «Яндекс.Директе». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Речь идет о рекламе, где содержится сравнение с другими застройщиками. В частности, надзорное ведомство заинтересовалось такой информацией как «Квартира от Застройщика № 1» и «Застройщик № 1».



«По мнению антимонопольного органа, в настоящем случае использование в спорной рекламе обозначения «№ 1» направлено на распространение позитивной информации в отношении ГК «ПИК» путем некорректного сравнения с другими строительными компаниями. При этом в рекламе отсутствует указание на конкретный критерий, по которому возможно осуществить сравнение», — говорится в сообщении на сайте московского управления ведомства.



Рассмотрение дела назначено на 27 декабря 2017 года.

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