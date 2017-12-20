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Уровень задолженности по ипотеке в России составляет 5% ВВП
20 декабрь 2017 (18:02)
УрБК, Москва, 20.12.2017. Уровень задолженности по ипотечным кредитам в России составляет 5% ВВП. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает РИА «Недвижимость».
«У нас в целом показатели хорошие, они не внушают каких-то опасений. Задолженность по ипотеке в России составляет 5% ВВП, в западных странах — 40-80%. Объем ипотечных ценных бумаг менее 1%, в западных странах — до 40% доходит, но это не значит, что мы должны ослабить внимание к этим вопросам и думать, что нас это не коснется. Коснется, если не будем соблюдать финансовую дисциплину», — рассказал В. Путин.
Ранее президент РФ заявил, что необходимо создать гарантии от появления на ипотечном рынке так называемых «пузырей».
«У нас в целом показатели хорошие, они не внушают каких-то опасений. Задолженность по ипотеке в России составляет 5% ВВП, в западных странах — 40-80%. Объем ипотечных ценных бумаг менее 1%, в западных странах — до 40% доходит, но это не значит, что мы должны ослабить внимание к этим вопросам и думать, что нас это не коснется. Коснется, если не будем соблюдать финансовую дисциплину», — рассказал В. Путин.
Ранее президент РФ заявил, что необходимо создать гарантии от появления на ипотечном рынке так называемых «пузырей».
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