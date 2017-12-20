Кризис

АКИТ оценила потери ритейлеров от сбоя в работе онлайн-касс в 2,5 млрд рублей

Потери российских ритейлеров из-за сегодняшнего сбоя онлайн-касс составляют около 2,5 млрд руб. прибыли, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Алексея Федорова.



По оценке АКИТ, от сбоя пострадало около 9% рынка российского ритейла.



«По нашим подсчетам, от сбоя пострадало порядка 9% рынка. Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 млрд руб., 2,5 млрд руб. — недополученная прибыль ритейлеров в этот день», — рассказал Алексей Федоров.



По его словам, сбой затронул ритейлеров, которые установили программное обеспечение для онлайн-касс, выпущенное после 29 мая 2017 года.



«Только те ритейлеры, IT-директора которых оказались слишком быстрыми и профессиональными, поставив последнее обновление, испытали трудности. А у тех продавцов, кто решил новое ПО не устанавливать, все идет гладко. Получился некий парадокс: в этот день не смогли работать ритейлеры с хорошими IT-отделами», — прокомментировал президент АКИТ.



Основной удар пришелся на ритейлеров на Дальнем Востоке и в Сибири, потому что рабочий день там начинается раньше, отметил А. Федоров. Например, только сеть магазинов компьютерной, цифровой и бытовой техники DNS потеряла порядка 1 млрд руб.



Он также отметил, что рынку необходим страховой продукт, чтобы компенсировать убытки в случае дальнейших сбоев. Алексей Федоров не исключил, что крупные компании могут попытаться взыскать убытки с производителя фискальных накопителей «Штрих-М», из-за которого случился сбой.



Массовый сбой в работе онлайн-касс производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ-Измеритель» произошел 20 декабря в 01.00 по московскому времени, следует из разъяснения Федеральной налоговой службы. Владельцы онлайн-касс, у которых произошел сбой, не будут привлекаться к административной ответственности за расчеты без ККТ, так как их вина отсутствует, однако после устранения неполадок им придется сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: