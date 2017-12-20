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В Екатеринбурге признана банкротом управляющая компания «Красный двор»
20 декабрь 2017 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО Управляющая компания «Красный двор» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, компания зарегистрирована в 2005 году, осуществляет управление жилым фондом в центре Екатеринбурга.
С иском о банкротстве ООО УК «Красный двор» в мае 2017 года обратилось в суд МУП «Водоканал». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 24 млн 547 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО УК «Красный двор» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, компания зарегистрирована в 2005 году, осуществляет управление жилым фондом в центре Екатеринбурга.
С иском о банкротстве ООО УК «Красный двор» в мае 2017 года обратилось в суд МУП «Водоканал». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 24 млн 547 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО УК «Красный двор» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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