Екатеринбург не удержал планку в 1 млн кв. метров

Екатеринбургские власти подвели итоги развития рынка жилья в 2017 году. По словам заместителя главы администрации города по капитальному строительству Алексея Белышева, по итогам года в уральской столице введут в эксплуатацию 963 тыс. кв. м. Это на 5% ниже уровня предыдущего года. Отметим, что на протяжении последних лет перед уральскими застройщиками ставят задачу ввести в эксплуатацию не менее 1 млн кв. м. жилья. В текущем году девелоперам преодолеть эту планку не удалось.В последний раз менее 1 млн кв. м. екатеринбургские застройщики ввели в 2013 году, когда в городе сдали 870 тыс. кв. м. В 2014 году в уральской столице построили 1 млн 041 тыс. кв. м., в 2015 году — 1 млн 194 тыс. кв. м., в 2016 году — 1 млн 023 тыс. кв. м.Алексей Белышев считает, что основной причиной негативной динамики является спад в экономике.«С 2010 года отметка в 1 млн кв. м. является для нас целевой. Этот тот показатель, который позволяет нам говорить об устойчивом развитии стройиндустрии Екатеринбурга. Понятно, что строительство, как и любая другая отрасль, зависит от состояния экономики. Хотя нам не удалось в 2017 году достигнуть отметки в 1 млн кв. м., мы считаем текущий показатель вполне достойным. Если делать прогноз на 2018 год, то я считаю, что мы уже достигли «дна», и ситуация как минимум не ухудшится», — полагает Алексей Белышев.Президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок также считает, что снижение объемов ввода жилья в Екатеринбурге в ближайшее время приостановится.«В 2018 году ситуация будет такая же, как в этом году. Может быть, даже получится немного нарастить объемы сдачи. Есть такое предположение», — рассказала Татьяна Деменок.По словам экспертов, снижение объемов ввода в эксплуатацию в Екатеринбурге в 2017 году связано не только с экономическими факторами, но и с бюрократическими барьерами.«Есть определенные проблемы, которые мешают развитию строительного рынка Екатеринбурга. По-прежнему мы отмечаем длинную бюрократическую процедуру оформления градостроительной документации. Надеемся, что, когда все градполномочия вернут на уровень города, ситуация заметно улучшится. Еще одна проблема — трудности при строительстве сетей. На сегодняшний день ресурсоснабжающие организации в Екатеринбурге не могут справиться с теми объемами работ, которые необходимо сделать застройщикам», — заявил президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Сергей Лекомцев.В администрации Екатеринбурга считают, что частичное возвращение градостроительных полномочий не решит проблему длинного оформления необходимых документов.«Я недоволен сложившейся ситуацией по одной простой причине. Градполномочия вообще не надо было передавать. Исторически так сложилось, что опыт градостроения скапливался именно в Екатеринбурге. Более того, у нас были вовлечены отраслевые комитеты. Это коллективы численностью свыше 1 тыс. человек, которые участвовали в принятии градостроительных решений. Разве можно передать опыт, квалификацию, архив, базу данных? Сейчас нам возвращают не все градполномочия. Только инструменты градостроительного порядка, но не функции строительного контроля и надзора. Конечно, избыточное хождение документов из одного ведомства в другое будет влиять на сроки оформления документов. Строителям можно только посочувствовать», — заявил Алексей Белышев.Отметим, что 19 декабря 2017 года депутаты Заксобрания Свердловской области в трех чтениях одобрили законопроект о внесении изменений в статью 2 закона «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области».Согласно принятому закону, с 1 января 2018 года полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования и принятию решений о развитии застроенных территорий данного муниципалитета возвращаются органам местного самоуправления.Очередное перераспределение градполномочий может привести к новым проблемам на строительном рынке. Для решения градостроительных вопросов застройщикам придется обращаться сразу в две инстанции — региональный минстрой и комитет администрации Екатеринбурга по капстроительству. Это может еще сильнее усложнить процедуру оформления необходимых документов и в долгосрочной перспективе повлияет на объемы сдачи жилья.