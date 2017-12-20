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Екатеринбург вошел в топ-100 мирового рейтинга пробок

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Екатеринбург занял 52-е место в топ-100 городов мира, в которых наблюдается самая худшая ситуация с пробками. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование нидерландской компании TomTom.



Согласно подсчетам иностранных специалистов, автомобилисты теряют в пробках на дорогах Екатеринбурга в среднем 37 минут в сутки. Ежегодно водители теряют в уральской столице 140 часов из-за дорожных заторов. Наиболее сложная ситуация с пробками в городе по вечерам.



Отмечается, что нидерландские специалисты заметили проблему с пробками в Екатеринбурге только в 2017 году.



Среди российских городов уральская столица занимает последнее место в рейтинге TomTom. На 13-м месте в списке расположена Москва, на 21-м — Санкт-Петербург, на 46-м — Новосибирск, на 63-м — Нижний Новгород.

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