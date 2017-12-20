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Украина подготовилась к наступлению на Донбассе

Украинские военные привели в боеспособное состояние почти 600 самоходных артиллерийских установок для массированного удара по позициям ополчения Донбасса. Об этом сообщает «Вестник Мордовии».



В распоряжение силовиков поступили более 220 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и около 300 единиц 152-миллиметровых «Акаций». Помимо этого, в строю находятся самоходки «Гиацинт», «Мста-С», а также 203-миллиметровые «Пионы», способные поражать цели на дистанции до 47 километров.



Агентство отмечает, что, кроме самоходной артиллерии, у военных есть более чем 1,2 тыс. буксируемых орудий и реактивных систем залпового огня.

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