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Рейтинг Дональда Трамп снизился до 35%

Рейтинг президента США Дональда Трамп опустился до рекордно низкой отметки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты собственного опроса.



По данным телеканала, работу Трампа в декабре одобряют только 35% американцев. Этот показатель является рекордно низким для первого года среди всех президентов США.



Уточняется, что откровенно недовольны работой американского президента 59% опрошенных граждан.

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