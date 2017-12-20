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Администрация Екатеринбурга готова потратить 450 тыс. рублей на уборку стелы «Европа — Азия»

20 декабрь 2017 (16:56)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который возьмет на содержание площадку сооружения «Стела «Европа — Азия».

Как следует из техзадания, победитель конкурса должен будет взять на себя содержание обелиска, памятных табличек, а также малых архитектурных форм, скамеек и веранды, расположенных на прилегающей к стеле территории.

Стартовая цена аукциона составляет 450 тыс. руб. Торги будут проведены 15 января 2018 года.

Отметим, что в настоящее время официальным оператором туристической площадки «Граница между Европой и Азией» является ООО «Управляющая компания «Екатеринбург-Европа-Азия».

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