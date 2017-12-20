Продать художника сможет не каждый

В начале декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований, при которых авторы оригиналов произведений изобразительного искусства смогут получать вознаграждения при перепродаже их произведений. С одной стороны, новелла приближает российский арт-рынок к международной практике и призвана упорядочить работу арт-дилеров с художниками. С другой, новые требования для галеристов при продаже произведений искусства могут совсем вынудить компании отказаться от работы с авторами.Согласно действующему законодательству, авторы произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов), литературных и музыкальных произведений в России по праву следования могут получить дополнительное вознаграждение в виде процентных отчислений от продавца при каждой продаже оригиналов их работ, если в сделке в качестве посредника участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Новый закон, разработанный Минкультом, расширяет основания для применения права следования.«Так, согласно принятому закону, автор оригинала произведения изобразительного искусства сможет получать вознаграждение при каждой его перепродаже аукционным домом, галереей, художественным салоном или магазином. При этом они должны участвовать в перепродаже не только в качестве посредника, но и в качестве продавца или покупателя», — говорится в пояснении на сайте Минкульта РФ.При этом новый закон обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, участвующих в перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, предоставлять сведения, необходимые для обеспечения выплаты вознаграждения автору или организации по коллективному управлению, представляющей его интересы. Поправки вступят в силу с 1 июня 2018 года.Подобные нововведения приблизят российский арт-рынок к международным стандартам, считает арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына. По ее словам, новые требования упорядочат взаимоотношения участников рынка с авторами произведений искусства.«Я на самом деле очень рада такому решению на уровне законодательства, потому что это упорядочит взаимоотношения с художниками. Пока в России было очень много путаницы, теперь мы все ближе к международной практике. Галереи, вступая во взаимоотношения с художником, будут ответственно подходить к заключению договора и понимать, что авторское право — это отдельная договорная статья, которую надо обсуждать либо с тем, чтобы оставлять за художником его эксклюзивные права и таким образом получать с каждой сделки прибыль, что вполне понятно, потому что он — автор, либо мотивировать художника, чтобы он без сожаления расставался со своим правом, и тогда уже галерея, не нарушая законы, не будучи виноватой, выступает уже как собственник художественного произведения. Тут момент корректного взаимоотношения с создателем произведения искусства очень важен», — прокомментировала Елена Шпицына.Усложнение продажи произведений искусства для дилеров просто вынудит отказаться их от сотрудничества с художниками, уверена владелец и управляющий в галерее «АРТ-птица» Юлия Крутеева. По ее словам, такие нововведения должен естественным образом формировать рынок, а не законы.«У меня галерея, где я работаю с мастерами, и я сама мастер — делаю изделия из стекла, то есть могу выступать и как художник, и как продавец. И вот сделать — полбеды, продать очень сложно. Самый большой труд — это продавать, и как только мне продажа будет чем-то усложняться, я просто буду от этого отказываться, потому что это слишком большая нагрузка. Это неправильно, это неправомерно, потому что все должен диктовать рынок, а не законы. А рынок такой, что будь ты хоть Микеланджело, но если тебя кто-то не начнет продавать и продвигать твои интересы, так и умрешь, и никто не узнает, что ты был талантливый и гениальный», — рассказала Юлия Крутеева.Если закон заработает на территории России, то это спровоцирует падение рынка произведений искусства, считает она.«Если это «спустят на тормозах» — есть и есть закон, когда надо — применим, то это одна история. Но если это начнут применять, то рынок просто упадет. Никто не будет иметь дела с художниками, потому что никому эту галиматью не нужно. Как правило, обижаются на посредников и галеристов те художники, которые плохо продаются. Те, которые нормально сотрудничают, знают, что 90% ложится на продавца. Есть рынок сбыта, значит, будешь востребован. Негде продавать — все. Эти законы в первую очередь самим же художникам жизнь усложняют. Их просто не будут брать», — подытожила владелец галереи «АРТ-птица».В результате закон, призванный помочь авторам произведений искусства улучшить свое материальное состояние, может привести к их фактической изоляции на арт-рынке. Кроме того, распространение обязательства выплатить вознаграждение автору оригинала при перепродаже произведения искусства на продавцов и покупателей может увести рынок искусства в России в «тень».