Стоянка имени «Европы — Азии»

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и его окрестностях активно приводят в порядок все местные достопримечательности. Власти города не так давно поинтересовались даже мнением горожан о том, какие места следует показать гостям мундиаля. Уже сегодня показ города приезжим редко обходится без заезда к стеле «Европа — Азия» под Екатеринбургом. Однако обстановка на этой площадке не сильно выдает в ней достопримечательность.О значимости обелиска для администрации Екатеринбурга говорит хотя бы тот факт, что недавно власти города заказали 250 миниатюрных макетов стелы. Чиновники, по всей видимости, намерены одаривать ими важных гостей, которые посетят город в 2018 году. Не исключено, что сувениры вручат членам комиссии, которая приедет оценивать город по заявке на участие в ЭКСПО-2025. Объект также входит в число важных пунктов посещения «Самоцветного кольца Урала» (проектируемого туристического маршрута).Однако внимание гостей и жителей Екатеринбурга от лицезрения стелы отвлекают дальнобойщики. Рядом с обелиском водители грузовиков устроили настоящую стоянку для длительного отдыха и ночлега. Для разъяснения ситуации УрБК обратился к генеральному директору ООО «Управляющая компания «Екатеринбург-Европа-Азия» Вадиму Колегову. Руководитель официального оператора площадки «Граница между Европой и Азией» заявил, что никакого противоречия в этом соседстве не видит.«Это стоянка общественного пользования. Она предназначена для проходящего и проезжающего транспорта. Там могут останавливаться все, кто хотят. Кто устал, кто захотел в туалет или кто приехал на границу Европы — Азии. Это все один туристический комплекс. То, что там останавливаются дальнобойщики, ну если хотят гости города, пусть их отгоняют. Это общественное пространство», — пояснил Вадим Колегов.По его словам, ни администрация Екатеринбурга, ни управление ГИБДД по Свердловской области претензий к стоянке не предъявляли.Размещение отдельной стоянки возле обелиска вполне логично в качестве пункта временной остановки туристических групп, которые приехали посмотреть на стелу. Однако из-за отсутствия всякого регулирования площадка превратилась в место для постоя. От этого внешний вид всего комплекса получается очень далеким от образа туристической достопримечательности.Объяснения В. Колегова о том, что дальнобойщики могут там ночевать, поскольку это общественное место, вызывает еще больше вопросов. Первый: почему отдельную стоянку нельзя разместить вне поля зрения гостей на другом участке Московского тракта? Второй: как вообще сочетаются понятия «туристическая площадка», оператором которой названа компания под руководством В. Колегова, и отдых водителей?Администрацию Екатеринбурга эти вопросы, по всей видимости, не беспокоят. Городские власти в преддверии ЧМ-2018 обеспокоились внешним видом обелиска. Как следует из аукциона, размещенного 20 декабря 2017 года на сайте госзакупок, на эти цели из городского бюджета планируется потратить 450 тыс. руб. Однако в техзадании ни слова не сказано про стоянку. В документе речь идет только о содержании стелы, памятных табличек, скамеек и веранде.Безразличие городских властей и ГИБДД к превращению достопримечательности в место отдыха водителей вполне объяснимо. Как ранее писал УрБК, горадминистрация и Госавтоинспекция и ранее показывали свою неспособность в борьбе с крупнотоннажным транспортом в центре Екатеринбурга. Вместе с тем и муниципалитет, и автоинспекторы неоднократно заявляли об ограничениях для грузовиков при передвижении по городу. Однако по факту водители, нарушающие эти требования, оставались безнаказанными.Аналогично обстоят дела при попытке навести порядок на улицах, где запрещена парковка любых категорий транспортных средств. Большинство автомобилей каждый день как стояли, перегородив проезд, так и продолжают стоять. Эвакуация машин нарушителей носит скорее демонстративный характер и мало на кого сегодня действует.В этой связи неудивительно абсолютное бездействие городских властей или ГИБДД по отношению к одной из главных достопримечательностей и Екатеринбурга, и региона. Впрочем, с учетом специфики работы чиновников и автоинспекторов, нельзя исключать, что на время приезда особо важных гостей будет наведен определенный порядок. Но лишь на очень короткое время. В остальных случаях гостям города, по всей видимости, придется самим разбираться с дальнобойщиками.