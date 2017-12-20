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В Екатеринбурге будут судить жителей Первоуральска за хищение девяти автомобилей Hyundai Solaris

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Первоуральска. Они обвиняются в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемые в период с марта по май 2017 года, используя заранее приобретенное специальное оборудование для взлома запирающих устройств и запуска двигателей, совершили на территории Екатеринбург и Ревды хищение девяти автомобилей марки Hyundai Solaris. Материальный ущерб девяти потерпевших от преступной деятельности обвиняемых составил свыше 4,4 млн руб.



Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Наказание за указанные преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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