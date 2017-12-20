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Официальный курс долл. США вырос на 11 коп., евро — на 33 коп.

20 декабрь 2017 (15:19)

УрБК, Москва, 20.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 11 коп., до 58,72 руб., евро — на 33 коп., до 69,50 руб.

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