Новости дня
В Академическом районе Екатеринбурга 21 декабря откроется новый детский сад
20 декабрь 2017 (14:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 21 декабря 2017 года состоится торжественное открытие нового здания детского сада на 250 мест.
Современный социальный объект, который получит номер 43, разместился по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, 38.
На строительную площадку детского сада рабочие вышли летом 2017 года и завершили все необходимые работы уже в декабре. В настоящее время ДОУ готово на 100% и ждет своего открытия.
Фасад социального объекта выполнен из серого кирпича, а также украшен цветными композитными плитами, которые разместились между окон на углах здания. Детский сад имеет все необходимые помещения для организации образовательного процесса на высоком уровне.
Прием детей в ДОУ № 43 начнется в I квартале 2018 года.
Стоит отметить, что в следующем году в Академическом планируют возвести еще один детский сад, что значительно улучшит ситуацию с местами в дошкольных учреждениях постоянно растущего района.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Современный социальный объект, который получит номер 43, разместился по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, 38.
На строительную площадку детского сада рабочие вышли летом 2017 года и завершили все необходимые работы уже в декабре. В настоящее время ДОУ готово на 100% и ждет своего открытия.
Фасад социального объекта выполнен из серого кирпича, а также украшен цветными композитными плитами, которые разместились между окон на углах здания. Детский сад имеет все необходимые помещения для организации образовательного процесса на высоком уровне.
Прием детей в ДОУ № 43 начнется в I квартале 2018 года.
Стоит отметить, что в следующем году в Академическом планируют возвести еще один детский сад, что значительно улучшит ситуацию с местами в дошкольных учреждениях постоянно растущего района.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Академическом районе Екатеринбурга 9 декабря состоится зимняя спартакиада
- В Академическом районе Екатеринбурга сегодня откроется большой каток
- В Академическом районе Екатеринбурга начинают строить квартиры-студии
- В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
- В 2017 году в Академическом районе Екатеринбурга появится новый детский сад
Loading...