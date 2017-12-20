В Академическом районе Екатеринбурга 21 декабря откроется новый детский сад

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 21 декабря 2017 года состоится торжественное открытие нового здания детского сада на 250 мест.Современный социальный объект, который получит номер 43, разместился по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, 38.На строительную площадку детского сада рабочие вышли летом 2017 года и завершили все необходимые работы уже в декабре. В настоящее время ДОУ готово на 100% и ждет своего открытия.Фасад социального объекта выполнен из серого кирпича, а также украшен цветными композитными плитами, которые разместились между окон на углах здания. Детский сад имеет все необходимые помещения для организации образовательного процесса на высоком уровне.Прием детей в ДОУ № 43 начнется в I квартале 2018 года.Стоит отметить, что в следующем году в Академическом планируют возвести еще один детский сад, что значительно улучшит ситуацию с местами в дошкольных учреждениях постоянно растущего района.