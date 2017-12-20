Дайджест
Администрация Билимбаевского сельского управления выразила благодарность Александру Ханину
20 декабрь 2017 (14:37)
Администрация Билимбаевского сельского территориального управления написала благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.
Благодарность объявлена за «внимательное отношение к жителям Билимбаевского сельского управления по вопросам улучшения уровня жизни на селе и огромную помощь в решении проблем территории».
Документ подписал глава Билимбаевского сельского управления Александр Гильденмайстер.
Благодарность объявлена за «внимательное отношение к жителям Билимбаевского сельского управления по вопросам улучшения уровня жизни на селе и огромную помощь в решении проблем территории».
Документ подписал глава Билимбаевского сельского управления Александр Гильденмайстер.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Александр Ханин получил благодарность за помощь в развитии инфраструктуры базы отдыха «Сосновый бор»
- Чистый убыток Билимбаевского завода термоизоляционных материалов вырос в 3 раза
- В Туринске горело здание управления сельского хозяйства и продовольствия
- Чиновник Билимбаевского лесничества задержан по подозрению в получении взятки в размере 120 тыс. рублей
- Суд обязал ООО «Форвест» устранить свалку на территории Билимбаевского лесничества
Loading...