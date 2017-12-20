Дайджест

Администрация Билимбаевского сельского управления выразила благодарность Александру Ханину

20 декабрь 2017 (14:37)

Администрация Билимбаевского сельского территориального управления написала благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.

Благодарность объявлена за «внимательное отношение к жителям Билимбаевского сельского управления по вопросам улучшения уровня жизни на селе и огромную помощь в решении проблем территории».

Документ подписал глава Билимбаевского сельского управления Александр Гильденмайстер.

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