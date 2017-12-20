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Российские компании за год потеряли от кибератак почти 116 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. За 2017 год с различными информационными угрозами сталкивались 48% российских компаний, их потери от кибератак оцениваются в 115,967 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на итоги опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



«В 2017 году половина российских компаний сталкивалась с различными угрозами, а финансовые потери от атак понесли 22% из них. Средняя сумма убытков в одной компании — 299,94 тыс. руб., и она зависит от размера бизнеса. В целом по стране потери от кибератак оцениваются в 115,967 млрд руб. При этом бизнесмены недооценивают риски», — отмечают авторы исследования.



Крупный бизнес был более подвержен атакам — 62% против 46-47% в малых и средних предприятиях. При этом чаще всего топ-менеджеры упоминали факты заражения вирусами рабочих компьютеров сотрудников, в том числе с последующим вымогательством денег (20%), взлома почтовых ящиков (12%) и атак на сайт компании (10%).



По данным НАФИ, с интернет-мошенничеством сталкивались 7% опрошенных, с несанкционированным доступом к информации предприятия — 3%, с кражей персональных данных клиентов — 2%. Отмечается, что несанкционированный доступ к информационным ресурсам компаний угрожает в основном крупным компаниям (11% против 1-2% среди остальных предприятий), а интернет-мошенничество чаще направлено на малый и средний бизнес (9% среди микро-бизнеса и 2% среди крупного).



Аналитики указывают, что на сегодняшний день наиболее распространенный способ обеспечения информационной безопасности предприятий — установка на всех компьютерах обновляемого антивирусного ПО, эту меру предпринимают в 88% компаний.



«Большинство российских предпринимателей считают, что в будущем их не затронут хакерские атаки, несмотря на объективный рост числа таких атак. В текущих реалиях эти данные свидетельствуют, к сожалению, не о том, что компании защищены, и эти атаки не произойдут. Напротив, в большинстве российских предприятий нет объективной оценки информационных угроз, и это в итоге препятствует разработке планов действий на случай возможных атак. Невозможно полноценно подготовиться к угрозе, наступление которой вы считаете маловероятным. Такая ситуация становится одним из барьеров развития цифровой экономики в России», — рассказал директор по исследованиям цифровой экономики аналитического центра НАФИ Кирилл Смирнов.

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