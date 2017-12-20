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В частной клинике «Дента-Люкс» нашли нарушения при оказании платных медуслуг жителям Ревды

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в частной клинике ООО «Дента-Люкс» при оказании платных медицинских услуг жителям Ревды. Об этом сообщает управление надзорного ведомства по региону.



С жалобой на клинику обратилась одна из жительниц Ревды, которая отвела в клинику своего ребенка.



«Перед началом процедуры она узнала стоимость данной услуги и была с ней согласна. Однако по завершении обследования сотрудник стоматологии озвучил стоимость медицинской услуги, отличающуюся от первоначальной цены, указав, что в стоимость консультации были включены работа по заполнению амбулаторной карты и использование гигиенического набора», — говорится в сообщении.



Женщина потребовала от клиники вернуть ей разницу в оплате, но ей отказали. После этого она обратилась в Роспотребнадзор. После проверки клиники в ведомстве подтвердили претензии женщины. В частности, были выявлены нарушения в предоставлении надлежащей и достоверной информации потребителям как на официальном сайте организации, так и в типовом договоре, а также договорах, заключаемых с потребителями медуслуг.



После этого ООО «Дента-Люкс» привлекли к административной ответственности и выдали организации предписание об устранении нарушений. В частной клинике требования Роспотребнадзора не выполнили. После этого надзорное ведомство подало иск в Ревдинский городской суд, который вынес решение о признании действий ООО «Дента-Люкс» незаконными.



В соответствии с решением суда клиника обязана довести до сведения потребителей решение суда в 10-дневный срок со дня вступления решения в законную силу через официальные СМИ Ревды.

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