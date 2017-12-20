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За год средневзвешенная цена подержанного автомобиля в России сократилась на 1,9%

УрБК, Москва, 20.12.2017. В декабре 2017 года средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в России снизилась на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство «Автостат» на основе анализа трех ведущих российских классифайдов (Auto.ru, Avito.ru, Drom.ru).



Так, в декабре 2017 года средневзвешенная цена подержанных авто в России составила 561 тыс. руб. против 572 тыс. руб. годом ранее.



«Снижение цены обусловлено в первую очередь изменением структуры вторичного авторынка в сторону более старых автомобилей. При этом более свежие автомобили, наоборот, подорожали», — комментируют аналитики «Автостата».



Максимальный рост (на 9,6%) зафиксирован по трехлетним автомобилям. Это связано с тем, что именно с 2014 года новые автомобили начали расти в цене, а сейчас они выходят на вторичный рынок. Также заметно подорожали автомобили в возрасте двух и четырех лет — 3,8% и 5,2% соответственно.



Автомобили от 10 лет и старше, число которых на рынке существенно увеличивается, наоборот, теряют в цене (снижение на 1,3% к прошлому декабрю).



Суммарный объем рынка автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2017 года составил 4,83 млн ед., что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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