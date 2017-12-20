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«Уральские авиалинии» поздравили 600-тысячного пассажира аэропорта Томск

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В международном аэропорту Томск 19 декабря 2017 года состоялась церемония награждения 600-тысячного пассажира, которым стал Антон Михайличенко, направляющийся в Москву утренним рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Авиакомпания и аэропорт преподнесли пассажиру сертификат на бесплатный перелет Томск — Москва — Томск, карту VIP-гостя и памятные подарки. По сложившейся традиции было организовано праздничное мероприятие с шарами, подарками и представлением профессиональных танцоров. Кроме того, в честь знаменательного события служба бортового питания аэропорта приготовила праздничный торт для всех гостей мероприятия.



Напомним, что «Уральские авиалинии» выполняют регулярные рейсы из аэропорта Томска с 2016 года по направлению Томск — Москва (ежедневно) и Томск — Санкт-Петербург (в летний период). Рейсы уральской авиакомпании пользуются популярностью среди томичей.



В планах аэропорта Томск и авиакомпании «Уральские авиалинии» — продолжение сотрудничества, в том числе и развитие новых совместных проектов.

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