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«Уральские авиалинии» поздравили 600-тысячного пассажира аэропорта Томск
20 декабрь 2017 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В международном аэропорту Томск 19 декабря 2017 года состоялась церемония награждения 600-тысячного пассажира, которым стал Антон Михайличенко, направляющийся в Москву утренним рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания и аэропорт преподнесли пассажиру сертификат на бесплатный перелет Томск — Москва — Томск, карту VIP-гостя и памятные подарки. По сложившейся традиции было организовано праздничное мероприятие с шарами, подарками и представлением профессиональных танцоров. Кроме того, в честь знаменательного события служба бортового питания аэропорта приготовила праздничный торт для всех гостей мероприятия.
Напомним, что «Уральские авиалинии» выполняют регулярные рейсы из аэропорта Томска с 2016 года по направлению Томск — Москва (ежедневно) и Томск — Санкт-Петербург (в летний период). Рейсы уральской авиакомпании пользуются популярностью среди томичей.
В планах аэропорта Томск и авиакомпании «Уральские авиалинии» — продолжение сотрудничества, в том числе и развитие новых совместных проектов.
Авиакомпания и аэропорт преподнесли пассажиру сертификат на бесплатный перелет Томск — Москва — Томск, карту VIP-гостя и памятные подарки. По сложившейся традиции было организовано праздничное мероприятие с шарами, подарками и представлением профессиональных танцоров. Кроме того, в честь знаменательного события служба бортового питания аэропорта приготовила праздничный торт для всех гостей мероприятия.
Напомним, что «Уральские авиалинии» выполняют регулярные рейсы из аэропорта Томска с 2016 года по направлению Томск — Москва (ежедневно) и Томск — Санкт-Петербург (в летний период). Рейсы уральской авиакомпании пользуются популярностью среди томичей.
В планах аэропорта Томск и авиакомпании «Уральские авиалинии» — продолжение сотрудничества, в том числе и развитие новых совместных проектов.
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