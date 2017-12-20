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В Каменске-Уральском управляющая компания выплатит семье 150 тыс. рублей за некачественный ремонт

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Управляющая компания «ДЕЗ» выплатит семье из Каменска-Уральского в совокупности 150 тыс. руб. компенсации за некачественный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В сентябре 2016 года в доме по ул. З. Космодемьянской в Каменске-Уральском проводился текущий ремонт. В квартирах жильцов заменили стояки горячей и холодной воды. Однако не прошло и трех месяцев, как в одной из квартир сорвало стояк с горячей водой. В помещении в тот момент находилась семья из четырех человек, включая малолетнего ребенка. Чтобы спасти членов своей семьи, глава семейства был вынужден выйти из квартиры и перекрыть вентиль горячей воды в подвале. В момент вынужденных передвижений по затопленной кипятком квартире мужчина получил сильные ожоги ног. Также ожоги получила и его жена. На следующий день пострадавшие обратились за медицинской помощью в травмпункт.



Впоследствии экспертиза установила, что прорыв трубы произошел по вине подрядной организации, нанятой УК «ДЕЗ». Стоимость ремонта квартиры эксперт оценил больше чем в 60 тыс. руб. Материальный ущерб управляющая компания возместила добровольно в полном объеме, а также оплатила затраты супругов на поездки в больницу, медикаменты и проведенные экспертизы. Однако отказалась возмещать моральный вред.



С этим требованием супруги и обратились в Синарский районный суд Каменска-Уральского.



Суд взыскал с управляющей компании в пользу главы семейства 70 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в его пользу в размере 35 тыс. руб. В пользу его супруги суд взыскал 30 тыс. руб. за моральный ущерб, а также штраф — 15 тыс. руб.



Ответчик остался недоволен решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции.



Представитель УК «ДЕЗ» считал, что раз материальный вред и затраты на лечение компания возместила добровольно, то моральный вред компенсировать не должна. Однако Свердловский областной суд с такой позицией не согласился. Выслушав все доводы по делу, он оставил без изменения решение нижестоящего суда. Теперь УК «ДЕЗ» обязана выплатить пострадавшим от затопления 150 тыс. руб.



Решение вступило в законную силу.

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