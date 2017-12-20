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Уральские губернаторы попали в разные концы национального рейтинга

20 декабрь 2017 (12:35)

Опубликован итоговый рейтинг губернаторов российских регионов по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Губернаторы Свердловской и Челябинской областей попали в разные группы рейтинга.

Так, челябинский губернатор Борис Дубровский занял в рейтинге лишь 58 место, оказавшись одним из последних в «средней» группе.

«Борис Дубровский остался практически на том же месте, на каком он находился в предыдущем исследовании. При этом Челябинская область оказалась единственным регионом, где вопросы экологии оказались ключевыми в итоговых экспертных оценках», — поясняют составители рейтинга.

Результат Дубровского оказался почти в два раза хуже, чем у его свердловского коллеги Евгения Куйвашева, который попал в верхнюю группу рейтинга, заняв по итогам 2017 года 25-е место. Эксперты отметили успешную для него предвыборную кампанию.

Первое место в рейтинге занял глава еще одного региона УрФО — губернатор Тюменской области Владимир Якушев. А вот губернатор Курганской области Алексей Кокорин оказался только 70-м.

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