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В Нижних Сергах бывший руководитель центра соцобслуживания обвиняется в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергинского района». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в декабре 2015 года бывший директор центра соцобслуживания получила приказ регионального минсоцполитики, согласно которому выплата единовременного поощрения по итогам работы за год была установлена в размере не более двух должностных окладов за фактически отработанное время в пределах и за счет экономии фонда оплаты труда.



На заседании постоянно действующей комиссии по премированию районного центра соцобслуживания бывший руководитель довела до членов комиссии недостоверную информацию о том, что ей разрешена выплата годовой премии в размере не более трех должностных окладов.



На основании решения комиссии она издала приказ о премировании сотрудников, в том числе и себя. В итоге ей была незаконно выплачена годовая премия в завышенном размере. При этом данные денежные средства могли быть распределены между сотрудниками учреждения в зависимости от внесенного ими вклада в работу.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



«При этом следует отметить, что бывший директор ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергинского района» приговором Нижнесергинского районного суда в мае 2017 года была признана виновной по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием служебного положения» в связи с хищением денежных средств в сумме свыше 62,7 тыс. руб. Суд в мае 2017 года ей назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — отмечается в сообщении прокуратуры.

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